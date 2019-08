Sanremo. È partito il countdown per la silent disco. Dopo il numero zero dell’estate 2017 e il successo dello scorso anno, lunedì 19 agosto in piazza San Siro torna la discoteca in cuffia wirelles (ore 21.30).

Organizzata dalle event manager Melissa Sanapo e Guendalina Ghironi con la collaborazione del Comune e main sponsor Riviera24.it, la nuova edizione dell’evento ambisce a richiamare un pubblico di circa un migliaio di persone. Per l’occasione è stato allestito un grande palcoscenico e l’appuntamento principale sarà anticipato da un musical con canti, balli e parti recitate che intratterranno la folla in attesa che il direttore artistico Agostino Giordano dia il via e il dj Federico Staltari salga in consolle.

Dal titolo “Cyber world”, lo show si ispira al fortunato videogioco Fortnite e vedrà la partecipazione delle giovani ballerine della Scuola di Danza Città di Sanremo Luisella Vallino. Spiegano le organizzatrici: «sarà uno spettacolo folle, attualissimo e ricco di effetti speciali, con coreografie avvincenti e improbabili personaggi, fra personificazioni dei social network e i protagonisti dei più amati film musicali: da “Grease” alla “Febbre del sabato sera” passando per Michael Jackson e Bruno Mars. Sarà uno spettacolo davvero indimenticabile, per tutte le fasce di età».

La partecipazione all’evento è gratuita, le cuffie saranno distribuite dagli organizzatori.