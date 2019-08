Sanremo. Cassettoni della rumenta stracolmi di sfalci e sterpaglie tanto da ribaltarsi a terra, erba alta intorno alle tombe, marciapiedi dissestati e aree transennate per la caduta di piccole frane. L’immagine che può dare di sé da alcune settimane a questa parte il cimitero di Valle Armea è più desolante di quanto ci si aspetti. A segnalare la situazione con un ampio fotoservizio sono i tanti sanremesi che quotidianamente si recano a commemorare i propri cari.

«Trovo tutto questo indecente e irrispettoso verso i defunti e verso i vivi che si recano al cimitero, spiega il signor Francesco Abbo. Io come altri siamo sconcertati per lo stato di abbandono e trascuratezza in cui versa il campo santo di Valle Armea».