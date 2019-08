Sanremo, dal 1° settembre shopping in centro città anche la domenica

Sanremo. Dal 1° settembre in più di sessanta negozi del centro città si potrà fare shopping anche la domenica. Su proposta di Sanremo On, fino alla fine dell’anno le attività commerciali di via Matteotti, via Cavour e piazza Colombo accoglieranno residenti e turisti nel giorno tradizionalmente destinato alla chiusura.

Alla nuova, coordinata e sistematica apertura domenicale hanno aderito sia boutique associate alla rete d’impresa che non. L’obiettivo? Valorizzare il centro commerciale naturale, a cielo aperto, di Sanremo facendo sistema.

Gli acquisti potranno essere fatti tutto il giorno (c’è chi osserverà l’orario continuato e chi, invece, lo spezzato) così da offrire un pacchetto esperienziale completo.

Per il presidente Roberto Berio & Co. l’iniziativa continua l’attività di promozione di Sanremo, mission della rete di impresa, ed è volta alla creazione di un modello di grande luogo dello shopping capace di valorizzare tutte le attività imprenditoriali esistenti, negozi ma anche bar, pasticcerie, ristoranti e alberghi.

Come sottolinea: «Dal 1° settembre Sanremo sarà una città aperta la domenica con un’offerta a 360° dove oltre a fare compere si potrà andare a bere un aperitivo, a pranzo o a cena in un ristorante senza prendere l’auto e allontanarsi dal centro. È un nuovo investimento non tanto sulle boutique ma sulla città intera».