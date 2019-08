Sanremo, crolla un ramo a San Costanzo. Stop ai parcheggi in piazza

Sanremo. Non si parcheggerà in zona San Costanzo per un po’. Dopo il distacco di un grosso ramo da un albero di fico, la notte scorsa, è scattato il divieto assoluto di sosta o fermata in tutta la piazza del centro storico.

La propaggine dell’albero, del peso di almeno un quintale, è crollata sul tetto di una casa, danneggiandolo. Per ripararlo e mettere in sicurezza pianta e zona dovrà esserci spazio libero per i mezzi da lavoro. Appositi cartelli segnaleranno gli spazi dove non si può parcheggiare. Il divieto vigerà fino a fine lavori.