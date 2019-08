Sanremo. Cristina D’Avena si fa bella da Flavio Hair Fashion. In attesa del concerto di questa sera ad Arma di Taggia, la regina delle sigle dei cartoni animati è stata avvistati a fare lo shampoo nel noto salone per capelli in via Carli.

Non è la prima volta che la cantante italiana più amata da bambini e adulti è stata paparazzata nella Città dei Fiori. A Sanremo, ma anche in altre località del territorio, si è già recata in passato, sia per impegni professionali che non. E oggi è ritornato per un evento che si preannuncia sold out.