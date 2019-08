Sanremo, coppia ecologista raccoglie più di mille mozziconi di sigaretta in via Matteotti

Sanremo. Millecentodiciotto mozziconi di sigaretta: è lo sporco bottino che Edoardo Manza e Valentina La Cara hanno raccolto ieri nella centralissima via Matteotti nell’arco di sole 2 ore.

Muniti di guanti e una bottiglia e accompagnati dalla loro fedelissima cagnolina, Bubble, la giovane coppia, originaria del Piemonte, ha ripulito il tratto compreso tra i due simboli della Città dei Fiori, il Casinò e il Teatro Ariston.

Partiti lo scorso febbraio da una piccola cittadina della provincia di Vercelli, Borgosesia, Edoardo e Valentina stanno girando l’Italia per liberare città, spiagge e fiumi dai rifiuti conducendo una vita improntata all’ecologia. 24 anni lui e 22 lei, per dedicarsi a questo progetto hanno lasciato un lavoro a tempo indeterminato in un negozio di telefonia a Torino.

Nell’Imperiese sono arrivati da qualche giorno e con il loro camper stazioneranno per circa un mese a Bussana dove lui ha già vissuto in passato. Da qui contano di muoversi in treno per tutta la regione così da portare la loro missione green nel maggior numero di località, compresi i piccoli borghi dell’entroterra, sensibilizzando le persone sull’importanza della cura, del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente.