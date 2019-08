Sanremo. Prendono forma le aule prefabbricate che andranno a ospitare per un intero anno scolastico gli studenti delle scuole medie Pascoli non più agibili. Ecco come appare da alcuni giorni il nuovo skyline determinato da quelli che volgarmente vengono definiti “container” ma che in realtà sono costruzioni modulari specificatamente progettate per accogliere delle classi.

L’approccio visivo, come facilmente ipotizzabile, è piuttosto brusco. A un colpo d’occhio più attento, si può notare che sul lato della balaustra lo spazio per passare a piedi si è ridimensionato drasticamente, mentre dalla parte degli ingressi nelle aule un lungo corridoio attraversa tutta la passeggiata del Sud Est (per 150 metri).

I lavori di montaggio affidati alla società Algeco procedono speditamente. Tutte deve essere pronto entro il 16 di settembre. Terminati i 10 mesi di noleggio dei moduli, già pagati dal Comune anche grazie al contributo di una benefattrice monegasca di nazionalità russa che si è accollata la stragrande maggioranza dei costi, l’affitto delle strutture costerà 12 mila euro al mese a Palazzo Bellevue. A spiegarlo è stato il sindaco Alberto Biancheri che nel corso dello scorso consiglio comunale proprio sul “caso Pascoli”, ha voluto mettere in qualche modo le mani avanti, anticipando quali potrebbero essere i costi per il Municipio nel caso in cui una soluzione alternativa e definitiva non dovesse essere pronta entro il 2021.