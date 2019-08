Sanremo, cambia la viabilità per i lavori di messa in sicurezza dell’autosilos della stazione ferroviaria

Sanremo. L’ufficio Viabilità informa che da lunedì 26 agosto prenderà il via la cantierizzazione per la messa in sicurezza della paratia est dell’autosilos della stazione ferroviaria, resasi necessaria a seguito di un sopralluogo congiunto richiesto da RFI (Rete Ferroviaria Italiana).

I lavori interesseranno esclusivamente le porzioni dell’autosilos adiacenti alla paratia est e il fabbricato dismesso sito in piazza Don Orione, non coinvolgendo il piazzale antistante alla stazione ferroviaria. Dal 16 settembre, poi, inizieranno le operazioni di cantierizzazione presso alcune aree in piazza Don Orione che comporteranno lo spostamento del parcheggio moto e dei disabili.

L’Ufficio Viabilità ha già provveduto a individuare nuovi posto moto e disabili lungo la corsia di uscita.

E’ stata quindi emessa un’ordinanza (qui allegata) per disciplinare la circolazione stradale. L’ordinanza prevede che dalle ore 8 del 26 agosto (e sino a fine lavori) in piazza Don Orione, nei tratti debitamente segnalati, entri in vigore il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata.