Sanremo, cambia la viabilità in occasione della festività dell’Assunta

Sanremo. Il 14 e 15 agosto cambia la viabilità in piazza Castello, piazzale Assunta e via N. Sauro in occasione della festività dell’Assunta.

Sul piazzale Vesco si svolgerà infatti la cerimonia commemorativa con deposizione, presso l’Edicola del Marinaio, della corona benedetta, mentre presso il Santuario di N.S. della Costa, avrà luogo la Solenne Concelebrazione Eucaristica, con partenza da piazza Castello con salita pedonale al Santuario.

Al fine di garantire il regolare e sicuro svolgersi delle manifestazioni in via N. Sauro, ambo i lati (tratto da Sottopasso Croce Rossa a Piazzale Vesco), vi sarà divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle 17 del 14 agosto a fine manifestazione. In piazza Castello, da inizio a salita pedonale al Santuario, e in piazzale Assunta, compresa la via di accesso, vi sarà divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle 7 alle 20 del 15 agosto.

Le disposizioni dell’ordinanza saranno rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali mobili, in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonché mediante gli ordini impartiti dagli agenti preposti alla disciplina del traffico. A carico dei trasgressori si procederà a termine di legge, non esclusa la rimozione coattiva dei veicoli rinvenuti in divieto di sosta, con le modalità di cui all’Art. 159 del Codice della Strada.