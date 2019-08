Sanremo, brucia il bosco tra San Romolo e Bignone

Sanremo. Brucia ancora il bosco nell’entroterra matuziano. Verso le 15.30 un incendio, fortunatamente di dimensioni relativamente ridotte, si è sviluppato tra la frazione di San Romolo e monte Bignone, in località “Acque Nere”.

Sul posto operano i vigili del fuoco del locale distaccamento. Presenti anche i carabinieri forestali, per adesso non è chiara l’origine del rogo, anche se ovviamente non si esclude la matrice dolosa. Non ci sono fabbricati minacciati dalle fiamme.