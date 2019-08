Sanremo, bellezza in passerella in piazza Bresca per Miss Grand Prix

Sanremo. Si svolgerà giovedì 22 agosto in piazza Bresca la finale regionale di Miss Grand Prix.

In collaborazione con il ristorante Trattoria del porto Da Nicò di Raffaele e Marco, Punto B di Umberto Brancaccio, Sotto Coperta di Giovanni Borrelli, Arte Studio di Katia, le bellissime ragazze arrivate in finale si contenderanno cinque fasce grazie alle quali avranno accesso alla fase nazionale di Trani, in Puglia. Durante la serata ci sarà anche la selezione per i mister d’Italia, anche per loro cinque fasce in palio.

L’evento sarà presentato da Paolo Bianco; gli organizzatori sono Eliana Giacosa e Domenico Messana. Tra gli ospiti Dalila Tripodi, danzatrice del ventre e Mario Sessolo, tenore. News Model Eventi di Adriano Ge’.