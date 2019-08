Sanremo. Incidente automobilistico in strada Borgo per fortuna senza gravi conseguenze. Per cause da stabilire, un’auto con un anziano alla guida, verso le 16.30, si è ribaltata su di un fianco.

Sembra che alla base del sinistro ci sia un gradino che, colpito con la ruota anteriore, avrebbe fatto da rampa alla macchina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e una pattuglia della municipale. L’automobilista, incredibilmente illeso, è stato aiutato ad uscire dal finestrino dai soccorritori.

LE FOTO SONO STATE PRESE DA UN UTENTE DEL GRUPPO FACEBOOK “SEI SI SANREMO SE…”