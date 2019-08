Sanremo. Con la processione di lunedì prossimo, 5 agosto, prendono il via le manifestazioni in onore della Madonna della Costa, Protettrice di Sanremo.

Come da antica tradizione, ripresa tre anni fa dal Rettore, la processione del 5 agosto inaugura il periodo di

preghiera che culmina il 15 agosto, nella solennità dell’Assunzione di Maria in cielo. L’appuntamento è alle 21 nella chiesa di Santo Stefano in piazza Cassini, da dove muoverà il corteo religioso, accompagnato dalla banda musicale “Società Filarmonica” di Verezzo. Attraversando i suggestivi “caruggi” del quartiere medievale della Pigna, la processione si concluderà in Santuario.

Al termine, la banda eseguirà alcune musiche sul piazzale del Santuario. Don Giuseppe Puglisi, rettore del Santuario: «Invito tutti i fedeli sanremesi e quanti sono in vacanza in città in questo periodo a prendere parte alla processione di lunedì prossimo, come testimonianza pubblica del nostro amore alla Madre del cielo. Ci stringiamo a lei, al suo cuore materno e misericordioso, per chiedere le grazie che lei è sempre pronta a dispensare. Non stanchiamoci di chiedere la sua protezione e di pregare per la sua intercessione nella nostra vita».

Nei giorni seguenti, dal 6 al 14 agosto, nove giorni di preghiera in Santuario scandiranno l’approssimarsi della festa di mezza estate. La Messa dell’alba, alle 6, tradizionalmente la più partecipata, sarà celebrata quest’anno dal Vescovo diocesano, Monsignor Antonio Suetta. Il Vescovo pronuncerà l’omelia anche alle Messa delle 8, celebrata dal rettore don Giuseppe Puglisi. Nel pomeriggio si alterneranno in Santuario le comunità delle 14 parrocchie di Sanremo con i gruppi e le associazioni di volontariato, per l’adorazione eucaristica, il Rosario e la Messa celebrata a turno dai sacerdoti della città.

Martedì 13 agosto è in programma “In-canto sotto le stelle”, il concerto lirico in onore della Madonna che verrà eseguito dal Coro di Andora, diretto dal maestro Massimiliano Viapiano, con l’accompagnamento di pianoforte e percussioni. I brani saranno accompagnati dal Corpo di ballo della scuola “Progetto Danza” di Alassio, con le coreografie di Livia Gaburri.

Infine, gli appuntamenti tradizionali: mercoledì 14 agosto alle 20.45 al porto Vecchio di Sanremo la cerimonia di nomina dei “Consoli del Mare” e alle 22,30 lo spettacolo pirotecnico che farà brillare il mare della città.

Giovedì 15 agosto, solennità dell’Assunta, in mattinata il corteo delle autorità giungerà fino al Santuario per

l’investitura dei “Consoli del Mare” e il solenne pontificale del Vescovo, animato dai canti eseguiti dal

Coro di Andora.

Il Santuario della Madonna della Costa di Sanremo: Il dipinto della Madonna della Costa (cm 80×55 su tavola), tradizionalmente attribuito a San Luca, è probabilmente opera di Fra Nicolò da Voltri, operativo a Genova nel sec. XIV.

L’immagine è ritenuta prodigiosa e all’intercessione della Madonna della Costa sono attribuite molte grazie per la città di Sanremo e i suoi fedeli. Ai lati dell’immagine della Vergine vi sono due teste d’Angeli e due figure di Santi in abiti vescovili, San Siro e San Romolo, che furono in parte tagliate quando l’immagine venne adattata all’ovale che oggi ancora la contiene.

Il 15 agosto del 1804 il dipinto è stato solennemente incoronato. Dall’alto della collina storica, la costa, Maria ha visto nascere la città e l’ha protetta nei secoli. Per questo la città di Sanremo è strettamente legata alla Madonna della Costa. Il Santuario sorge sull’antico Oratorio di campagna che custodiva l’immagine, sito fuori le mura dell’abitato di “Sanromolo”. Nel 1474 venne fondata la Cappellania per la celebrazione quotidiana della Santa Messa. In questo luogo da secoli la gente giunge in preghiera attratta dalla sublime immagine della Vergine che risponde alla fede di chi la prega con favori e grazie.

In questo Santuario si riscontra che Maria è persona viva, dotata di potenza e bontà, con la quale si può intessere un dialogo e alla quale rivolgere preghiere. Maria dal suo Santuario esercita una protezione speciale per i suoi figli e veglia continuamente su di loro. È opinione diffusa che a Sanremo “possiamo stare tranquilli perché abbiamo la Madonna della Costa”. Questa fiducia nella sua protezione continua ancora oggi.

Il Santuario è ancora il cuore spirituale di Sanremo: a lei ricorrono i marinai; la invocano i lavoratori della terra per le necessità delle loro coltivazioni; a lei si raccomandano i malati; la si prega per ogni difficoltà; a lei si consacrano gli sposi e i bambini; è invocata la sua intercessione nella preghiera di suffragio per i defunti; accoglie e dona serenità agli ospiti del vicino Cottolengo.

Il Santuario della Madonna della Costa è la casa di tutti, specialmente dei tanti fedeli che ancora privatamente e nel

silenzio compiono il loro pellegrinaggio per chiedere una preghiera o una speciale grazia e anche dei molti turisti che

salgono a visitarlo, attratti dalla sua mole possente.