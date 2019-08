Sanremo, al Teatro Ariston arriva “Queen At The Opera”

Sanremo. L’evento dell’estate, lo show rock sinfonico con la musica dei Queen sarà il 20 agosto al Teatro Ariston.

Un’orchestra e una rock band si esibiscono con le star del palcoscenico Luca Marconi, Alessandro Marchi, Valentina Ferrari e Giada Maragno in uno show arrangiato e diretto dal maestro Piero Gallo.

Orchestra dal vivo e rock band fanno da sfondo a uno spettacolo che dal 2014 raccoglie standing ovation e tutto esaurito, con un seguito molto positivo tra il pubblico. Il prossimo appuntamento con Queen At The Opera e il 20 agosto a Sanremo nel famoso Teatro Ariston. Nato da un’idea di Simone Scorcelletti, prodotto Duncan Eventi, Queen At The Opera è interamente basato sulle leggendarie musiche dei Queen arrangiate dal maestro Piero Gallo.

Talentuose le voci in scena: Luca Marconi, Alessandro Marchi, Valentina Ferrari e Giada Maragno già noti al pubblico per spettacoli come “Notre Dame de Paris”, “Romeo e Giulietta”, “Priscilla la Regina del deserto”, “Hair”. Si confrontano con i più grandi capolavori di Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, Roger Taylor. Classici senza tempo come We are the champions, Barcelona, Bohemian rhapsody, We will rock you, The show must go on, Radio ga ga, A kind of magic, Under pressure, Another one bites the dust, e tanti altri, rivivranno nel loro travolgente splendore grazie alla perfetta fusione sonora, potente ed elegante, che solo un’orchestra sinfonica e una rock band possono generare.

Il tutto sarà impreziosito da un suggestivo visual show, che renderà l’atmosfera dello spettacolo ancora più emozionante e coinvolgente. Nell’anno in cui Bohemian Rapsody si classifica al primo posto tra le canzoni acquistate in vinile in Italia, e il video di questa canzone raggiunge un miliardo di visualizzazioni, lo show perpetua e rinnova l’unione di generi alla base dei capolavori dei Queen. Registri lirici estesissimi della voce soprano si mescolano al graffiante rock, arpeggi acrobatici della chitarra si fondono con la dolcezza degli archi mentre si compongono le voci di cantanti in un tributo straordinario, senza una sbavatura.

Il tour prevede tappe nelle migliori arene Italiane, a testimoniare l’assoluto rilievo che si è ritagliato nel mondo degli eventi: dopo Sanremo, lo show sarà il 21 agosto a Cinquale.

Queen At The Opera

Quando:20 agosto

Dove: a Sanremo Teatro Ariston

Info: www.queenattheopera.com