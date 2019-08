Sanremo, al posto delle piante, nelle fiorire metteva la droga: pusher arrestato dai carabinieri

Sanremo. Continua incessante l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nella città dei fiori condotta dai Carabinieri della Compagnia di Sanremo. Nel pomeriggio di ieri gli investigatori della Sezione Operativa hanno tratto in arresto in flagranza un 27enne marocchino, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, poiché responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato notato intorno alle 20 mentre percorreva a piedi corso Sauro guardandosi attorno con fare circospetto motivo per il quale, conoscendo i suoi precedenti, i militari hanno deciso di pedinarlo a distanza. Dopo qualche minuto, giunto nei pressi di una fioriera, il pusher ha estratto dalla tasca dei pantaloni una busta in cellophane occultandola sotto il terriccio. In quell’istante i Carabinieri lo hanno fermato ed immobilizzato recuperando lo stupefacente dalla fioriera: 5 dosi di cocaina. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di 60 euro in contante, provento dell’attività di spaccio. Dopo una notte in camera di sicurezza sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna.