Sanremo, addetto al parcheggio con manganello: denunciato dalla polizia

Sanremo. Quello che doveva essere l’addetto ai servizi di giardinaggio per un centro commerciale, in realtà controllava il parcheggio e, per prevenire possibili attività illecite, si era munito di un manganello telescopico, con impugnatura in gomma, e manette in acciaio cromato.

E’ quanto scoperto dagli agenti della Polizia di Stato nell’ambito dei controlli amministrativi predisposti nel periodo estivo.

Gli operatori appartenenti alla polizia amministrativa procedevano a deferire all’Autorità Giudiziaria il sanremese trovato in possesso di oggetti atti ad offendere e a porre sotto sequestro il manganello telescopico e le manette.