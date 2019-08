Sanremo. Una donna a bordo di una Kia ha fatto filotto di scooter in via Roma, abbattendone diversi. Numerosi i mezzi danneggiati in modo più o meno grave. E’ successo nel pomeriggio davanti alla Banca Popolare di Novara. Non si registrano feriti.

Le ragioni dell’accaduto sono al vaglio della polizia locale.