Sanremese, open day per gli allievi 2003

Sanremo. Martedì 20 agosto, alle 18, presso gli impianti di Pian di Poma, si terrà l’open day per la categoria allievi 2003 della Sanremese Calcio.

L’allenamento, gratuito, è aperto a tutti (tesserati e non tesserati) e potrebbe dare la possibilità ai più meritevoli tra tutti coloro che non militano ancora nelle fila biancazzurre di entrare a far parte della squadra che parteciperà di diritto al Campionato Regionale 2019/2020 e all’imminente Torneo Internazionale Carlin’s Boys.

A questa competizione, in programma, dal 28 al 31 agosto, parteciperanno importanti club professionistici come Monaco, Genoa, Parma, Empoli e Livorno. Una grande occasione per i giovani locali di mettersi in mostra nel calcio che conta.