Sanremese in ritiro a Ormea, il report del quarto giorno

Dopo tanta attesa, nel primo pomeriggio di oggi è stata ufficializzata la composizione dei gironi da parte della Lega Nazionale Dilettanti. La Sanremese è stata inserita nel girone A, un raggruppamento che sulla carta appare molto equilibrato, livellato verso l’alto, con piazze blasonate e tante compagini allestite per disputare un campionato importante. I calciatori hanno seguito con interesse sui social le notizie provenienti da Roma. Questo, a caldo, invece è stato il commento del tecnico biancoazzurro Nicola Ascoli.

“Vedendo le squadre in questo momento – spiega Ascoli – sicuramente la Lucchese e il Prato sono squadre forti, attrezzate per fare un campionato di livello. Noi dobbiamo lavorare per fare il nostro percorso. Sicuramente il girone A dello scorso anno poteva sembrare meno ostico, ma non dobbiamo fasciarci la testa. Il nostro obiettivo deve essere quello di migliorarci giorno dopo giorno, senza lasciare nulla di intentato, come stiamo facendo in questi giorni a Ormea. Alla fine tireremo le somme, ma dovremo essere sempre a posto con la nostra coscienza”.

Anche oggi la Sanremese ha svolto una doppia seduta, in mattinata dedicata alla parte atletica e nel pomeriggio riservata agli schemi, alla tattica e alla classica partitella. Marco Spinosa è rientrato finalmente in gruppo, mentre Andrea Rizzo proverà già da domani pomeriggio, senza forzare, ad allenarsi con i compagni.

Ufficializzato infine l’orario dell’allenamento congiunto che la Sanremese disputerà al Comunale martedì prossimo, 13 agosto, giorno in cui dovrebbero essere resi noti anche i calendari della serie D. Sanremese – Pietra Ligure si giocherà alle 20.30.