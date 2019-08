Sanremese Calcio, i convocati per la partita contro la Caronnese

Sanremo. La Sanremese questa mattina alle 9.30 ha svolto l’allenamento di rifinitura in vista dell’esordio in campionato di domani a Caronno. Tutti presenti e tutti disponibili, ad eccezione di Pellicanò e Calderone.

La seduta è stata divisa in due parti: dopo il lavoro atletico gestito dal preparatore Garofalo, la squadra si è concentrata sugli schermi, sulla tattica e sulle situazioni di gioco. Al termine dell’allenamento i biancoazzurri hanno ricevuto la visita di Marco Del Gratta, in rappresentanza della proprietà, che ha voluto fare gli auguri di persona al gruppo per la nuova stagione.

Questo è l’elenco dei convocati per Caronnese-Sanremese:

Portieri: Caruso, Morelli

Difensori: Pici, Maggi, Gagliardini, Bregliano, Scarella, Manes, Gerace

Centrocampisti: Taddei, Bellanca, Spinosa, Demontis, Likaxhiu, Fenati, Martini

Attaccanti: Colombi, Vitiello, Scalzi, Lo Bosco

Non convocati: Brizio, Buccino, Calderone e Pellicanò

La squadra partirà alle 15 dal Comunale e andrà in ritiro a Cesano Maderno. Domani il calcio d’inizio, allo stadio Comunale di Caronno Pertusella, è previsto per le 15.