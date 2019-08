San Biagio della Cima, fa un volo di 3 metri e batte la testa: anziano soccorso in campagna

San Biagio della Cima. Un uomo di 73 anni, C.G., residente a San Biagio della Cima è rimasto ferito cadendo da un muretto alto circa 3 metri nella sua campagna in via Roma. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri. L’anziano stava lavorando nel proprio terreno, quando ha messo un piede in fallo ed è caduto, battendo violentemente la testa.

Quando l’equipaggio di Ponente Emergenza è giunto sul posto, ha trovato il ferito cosciente ma con un profondo taglio sul cranio. Stabilizzato su tavola spinale, l’uomo è stato accompagnato in pronto soccorso al Borea di Sanremo in codice rosso di massima gravità.