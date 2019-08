San Bartolomeo al Mare, insulta sindaco e tecnici per un divieto di sosta

San Bartolomeo al Mare. Un divieto di sosta, con rimozione forzata, per consentire lo sfalcio dell’erba e la pulizia dei marciapiedi, è il ‘movente’ che ha scatenato un cittadino contro sindaco e tecnici. Con uno scritto, in cui non mancano errori sintattici e grammaticali, il residente arrabbiato ha dato insultato il primo cittadino e gli uffici per aver scelto di effettuare i lavori ad agosto.