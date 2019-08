Bordighera. A Ferragosto Samuele Privitera della Ciclistica Bordighera ha vinto la 40esima edizione del Trofeo Circolo Fomarco al termine di uno sprint in salita battendo Mattia Sambinello del Gs Prealpino e Gabriele De Fabritiis della Ciclistica Arma di Taggia.

«15 agosto 2019. Alla classica di Ferragosto a Fomarco nella cat. Esordienti vittoria per Privitera Samuele che ha gestito bene la gara padroneggiando la volata finale – fa sapere la Ciclistica Bordighera sulla sua pagina Facebook – Per la cat. Allievi invece spiacevole incidente senza conseguenze, comunque i nostri atleti hanno portato a termine la corsa.

Per concludere la settimana di Ferragosto domenica a Borgo Ticino ottimi piazzamenti dei ragazzi che vede al 7° posto Rossi Davide, 10° Giovinazzo Raffaele, 15° Mistrali Matteo e purtroppo per Lorenzi Giuseppe la rottura della catena ha interrotto la sua corsa. Privitera Samuele a Bollengo Piemonte a causa di un contatto con altro atleta non ha concluso la corsa per rottura del cambio».