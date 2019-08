Saltano le nomine al Casinò, due dei tre prescelti si tirano indietro

Sanremo. Il doppio forfait di Pino Di Meco e dell’ex assessore Paola Cagnacci fa saltare l’imminente rinnovo del consiglio d’amministrazione del Casinò Municipale.

Dopo l’indiscrezione di ieri (pubblicata su queste colonne), a poche ore, se non minuti, dal varo da parte del sindaco Alberto Biancheri della nuova governance della casa da gioco, rimane solo “al comando” Adriano Battistotti (papabile prossimo presidente) per la doppia rinuncia, a causa di motivi che sembrerebbero legati alla sfera personale, sia Di Meco che della Cagnacci.

Tutto rimandato, quindi. E’ plausibile che si dovrà aspettare il dopo Ferragosto per conoscere le sorti del nuovo Cda. Nel frattempo rimangono in carica Massimo Calvi e l’avvocato Elvira Lombardi. Per il posto spettante alla quota rosa si rafforza la posizione dell’altro ex assessore inserito tra i possibili candidati: Barbara Biale.