Sanremo. In occasione dei “Saldi di gioia” la Sanremese ha posizionato un gazebo nel cuore della città, in via Matteotti, per far conoscere le iniziative della società e dei tifosi della Gradinata Nord e degli Irriducibili Sanremo ai passanti e ai palpabili futuri calciatori.

Un’occasione anche per cercare di incrementare le presenze allo stadio in vista del prossimo campionato.