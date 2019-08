Pontedassio. Domenica 21 luglio il Rusty Bike Baitieri Costruzioni è stato impegnato su più fronti. A chies d alpago corrono in mtb per la coppa Italia il neo campione italiano Matteo Siffredi, che giunge terzo al traguardo, e Rolando Joann, che agguanta punti in 20 posizione.

Nei pressi di Alessandria Corrono invece su strada in un percorso mangia e bevi con arrivo in salita gli allievi Anselmi Tommaso, Alassio Simone, Fordano Alessio e Bianchino Wellington. Miglior risultato per Simone Alassio che giunge 19 al traguardo.

I giovanissimi corrono in mtb a Garlenda per il challenge regionale Liguria. Nei G3 sale sul gradino più alto del podio Ricciardi Elisabetta. Giunge 14 a causa di un problema meccanico Rainisio Cristian.. Nei G 4 Fordano Luca arriva 14 al traguardo. Nei G5 vince orengo Edoardo e Rolando Amelie arriva 4, mentre Ferrari Valerio giunge 8. Nei G6 bella gara per Rainisio Samuele che termina 9. «Bravi tutti i nostri ragazzi» – dichiara il team.