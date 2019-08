Rocchetta Nervina, Marco Cassioli presenta il saggio storico su frontiera e transito

Rocchetta Nervina. Domenica 25 agosto, presso la Sala polivalente del Comune, avrà luogo la presentazione del saggio storico “Frontiera e transito. La Val Nervia tra Liguria e Provenza (secoli XII-XVII)”, di Marco Cassioli.

La presentazione verterà, in particolare, sull’importanza economica della Val Nervia fra Medioevo ed Età Moderna, quale area produttrice di beni essenziali per l’approvvigionamento di Genova e delle Riviere.

In tale quadro, verrà approfondito il ruolo svolto dai Doria di Dolceacqua nello sviluppo proto-industriale del territorio, come imprenditori del vino, dell’olio e della carta. Saranno inoltre messe in luce le ragioni economiche della rivalità tra i Doria di Dolceacqua e i Grimaldi di Monaco per il controllo della Val Nervia e, più in generale, dell’estremo Ponente Ligure.

Ore 18.30: presentazione del libro “Frontiera e transito. La Val Nervia tra Liguria e Provenza”

Ore 19.30: cena tra amici per “E Dubari”

Ore 21.00: concerto bandistico

Info: Comune di Rocchetta Nervina – Tel. 0184 207942.