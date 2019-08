Rocchetta Nervina, la Transilvania protagonista al Festival delle Fiabe

Rocchetta Nervina. Fino al 13 agosto, a partire dalle 20, il borgo medievale si trasformerà come ogni anno in un mondo incantato, grazie alla magia suggestiva del Festival delle Fiabe: uno spettacolo itinerante notturno per le vie del centro storico, ispirato per ogni edizione ad una storia o personaggio differente, con rappresentazioni e animazioni fra i carruggi illuminati di mille colori.

Quest’anno sarà protagonista la Transilvania, con scene che si ripeteranno ogni 25 minuti sino alle 23. Al Festival si aggiungeranno altri eventi collaterali, come la Cena delle Fiabe (tutte le sere dalle 19 alle 22) e un concorso fotografico.