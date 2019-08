Riva Ligure. «Bilancio più che positivo – esordisce così l’assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza – per queste due giornate di teatro itinerante presso il centro storico del nostro suggestivo borgo marinaro a Riva Ligure dove si è registrato il sold out per Fiabescum alla sesta edizione con la proposta dello spettacolo riguardante i Cartoni AniMatti a cura del Teatro del Marchingegno.

Desidero ringraziare tutto lo staff della Compagnia del Teatro del Marchingegno, i residenti del centro storico per la pazienza e disponibilità dimostrata, la polizia locale e la protezione civile ed i tantissimi spettatori locali e turisti che hanno partecipato alla manifestazione.

I dati registrati dagli operatori del Teatro del Marchingegno indicano 800 biglietti staccati in due serate, gruppi esauriti dopo poche ore dall’apertura della consegna dei biglietti, oltre agli spettatori con biglietto, molti altri non censibili si sono aggiunti nelle postazioni più aperte e spaziose superando così la quota di 1000 spettatori.

Con un percorso studiato per essere accessibile anche ai disabili, 6 le location allestite in giro per il centro storico di Riva, oltre 18 attori in scena, altri 15 componenti tra lo staff tecnico, le guide assistenza della Polizia Municipale e della Protezione Civile e infine due fotografi di scena Fabio Pavan e Pasquale Murachelli».