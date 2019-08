Riva Ligure. Disavventura per un turista romano. Verso le 11.30 in via Vigne la sua autovettura ha preso fuoco poco dopo che l’uomo era sceso dall’auto.

Tra primi a tentare di spegnere le fiamme, seguito a ruota da un massiccio intervento dei vigili del fuoco che hanno inondato il veicolo di schiumogeno, il malcapitato non ha però potuto far altro che costatare la totale distruzione del mezzo, finito carbonizzato.

Le cause del rogo sono ancora da definire, anche se non si esclude un corto nel vano motore. L’incendio dell’auto ha anche intaccato un albero lì vicino, fortunatamente l’unico effetto collaterale del sinistro. Presenti sul posto anche i carabinieri.