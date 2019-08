Ritiro della Sanremese a Ormea, il report del settimo giorno

Sanremo. Il ritiro di Ormea è giunto alle battute finali. Questa mattina la squadra alle 10 effettuerà l’ultimo allenamento di rifinitura al campo sportivo “Danilo Balbis” e alle 17.30 si metterà in viaggio per tornare a Sanremo, dove alle 20.30 è in programma l’allenamento congiunto con il Pietra Ligure, compagine che milita nel campionato di Eccellenza. Tutti disponibili per il test amichevole, il solo Gagliardini verrà monitorato fino all’ultimo e si valuterà se utilizzarlo o se tenerlo a riposo.

Intervenuto nel corso dello Speciale Ritiro Live sulla pagina ufficiale della Sanremese Calcio, insieme con tutto lo staff tecnico, il team manager Paolo Francione e il magazziniere Giancarlo Morganella, l’allenatore biancoazzurro Nicola Ascoli si è detto molto soddisfatto di come la sua squadra ha lavorato in questi giorni e contro il Pietra Ligure si aspetta una prova di carattere da parte di tutti i suoi uomini.

«Sono molto contento dei miei ragazzi e dei miei collaboratori – ha dichiarato Ascoli – a Ormea abbiamo lavorato sodo, ma sta venendo su un bel gruppo e se nel calcio vuoi costruire qualcosa di importante l’unità di intenti in tutte le componenti di un club è fondamentale. Negli ultimi dieci giorni, compresa la trasferta di Ravenna, siamo stati sempre insieme e i ragazzi si sono messi in gioco, seguendomi in tutto e per tutto.

Abbiamo superato il rammarico per quello che poteva essere e non è stato al Benelli, dove forse meritavamo qualcosa di più e ci siamo concentrati subito sul lavoro perché abbiamo una grande voglia di fare bene. Ho tante alternative in tutti i reparti, dal mercato mi aspetto ancora un under, magari sulle fasce, ma sono in continuo contatto con la società e ringrazio la dirigenza biancoazzurra per come sta operando. Ai tifosi dico solo di sostenerci e di starci vicino, fin dalla partita di domani sera col Pietra Ligure. L’unica cosa che mi sento di promettere è massimo impegno in ogni circostanza e voglia di vincere. I miei ragazzi usciranno sempre dal campo con la maglia sudata. Su questo potete stare tranquilli».

Nel pomeriggio alle 14 verranno ufficializzati i calendari. La Sanremese ha chiesto di giocare la prima partita in trasferta per la concomitanza nell’ultimo week end di agosto con il Torneo Carlin’s Boys che si disputerà al Comunale.

La Sanremese Calcio, inoltre, comunica di aver attivato un nuovo canale YouTube, in sostituzione di quello già esistente. Da oggi tutti i video realizzati da Nico Cosentino saranno pubblicati sul canale Pianeta Sanremese. Iscrivendosi al canale, automaticamente si riceveranno le notifiche per ogni filmato caricato.