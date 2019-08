Riprendono gli allenamenti della Sanremese al Comunale, Andrea Rizzo lascia la prima squadra

Sanremo. Dopo tre giorni di riposo, la Sanremese si è ritrovata questa mattina al Comunale. Tutti presenti e tutti arruolabili, compreso Gagliardini e Spinosa che si sono allenati con il resto del gruppo. Rimangono monitorati i soli Calderone e Pellicanò. Mister Ascoli, prima di entrare in campo, ha tenuto un’ora i suoi ragazzi nella sala video per analizzare le immagini dell’amichevole di martedì scorso contro il Pietra Ligure.

Oggi pomeriggio i biancoazzurri si alleneranno nuovamente alle 17 al Comunale. Questo è il programma dei prossimi giorni:

18 agosto: doppia seduta (mattina e pomeriggio)

19 agosto: pomeriggio

20 agosto: pomeriggio

21 agosto: triangolare a Taggia con Taggia e Albenga (ore 20)

22 agosto: presentazione alla città della squadra e del Torneo Internazionale Carlin’s Boys (Casinò ore 12)

La Sanremese Calcio comunica, inoltre, che Andrea Rizzo, classe 2001, non farà più parte della rosa della prima squadra. Dopo l’amichevole con il Pietra Ligure il giovane terzino è tornato a casa sua in Sicilia. Le strade del difensore e del club biancoazzurro si separano consensualmente. La Sanremese ringrazia il calciatore per la professionalità e la serietà dimostrata in questo periodo e gli augura le migliori fortune professionali.

(Nella foto i portieri della Sanremese Morelli, Caruso e Brizio e il preparatore Prato con i nuovi palloni della Nike della serie D 2019/20 ndr)