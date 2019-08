Bordighera. Ha la broncopolmonite la tartaruga di mare “caretta caretta” salvata al largo di Bordighera da un diportista e consegnata alla Guardia Costiera che l’ha trasportata all’acquario di Genova. ‘Francis’, come l’hanno soprannominata i suoi soccorritori, è al momento in cura presso l’Acquario di Genova, dove i medici veterinari stanno tentando di salvarla.

L’animale era stato trovato in difficoltà a sei miglia nautiche dalla costa di Bordighera nelle scorse settimane. Recuperata da due uomini usciti in mare per andare a pesca, era poi stata portata presso il porto di Bordighera e consegnata alle cure della Guardia Costiera.

La tartaruga marina nuotava, infatti, in maniera atipica con la testa costantemente fuori dall’acqua, presentando tracce di liquidi organici nei pressi della bocca, nonché difficoltà nel muovere una delle pinne.

Si tratta infatti di una tartaruga femmina lunga circa 85 centimetri che, stante la presenza di alghe sul carapace, già da tempo

nuotava in superficie, evidentemente a causa dei disagi portati dalla malattia che l’ha colpita.