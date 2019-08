Ricomincia l’attività sportiva del Bordighera Nuoto

Bordighera. L’Asd Bordighera Nuoto, vuole dare una doverosa e corretta informazione agli utenti, precisando che svolge la propria attività in maniera autonoma ed indipendente del gestore, Sport Management, che gentilmente concede gli spazi acqua, come peraltro prevede il Capitolato d’Appalto predisposto dal Comune di Bordighera, all’interno del Palazzetto dello Sport “E.Biancheri” in via Diaz con i propri orari ed istruttori.

«L’ASD Bordighera Nuoto, ha anche la sua sede all’interno Palazzetto, al piano superiore con ingresso tribune piscina, dove ci troverete per darvi tutte le informazioni che riterrete necessarie sulla nostra attività a partire da lunedì 2 settembre nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 16,30 fino alle 18,45.

Per raggiungerci non è necessario passare dalla reception del Palazzetto a livello strada, potrete arrivare al nostro ufficio anche dal parcheggio scoperto percorrendo il camminamento e arrivati nel piazzale antistante il bar, lì troverete l’ingresso alle tribune piscina. La nostra sede si trova all’interno, nella zona adiacente all’area fitness.

La stagione sportiva 2019-2020 avrà inizio il 9 settembre con il gruppo agonistico che effettuerà i propri allenamenti nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19,30. Negli stessi giorni sarà possibile, previo accordo telefonico, effettuare le prove gratuite per coloro che vorranno iscriversi con la nostra Associazione, per individuare il livello di acquaticità dei futuri atleti.

Da lunedì 30 settembre avrà inizio il 1° modulo di attività, che prevede corsi per i vari livelli, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, distribuiti dalle 17,15 fino alle 20,30. Per avere maggiori dettagli in merito vi invitiamo a venirci a trovare oppure potete utilizzare i nostri contatti utili: tel. 328 8603971; e-mail: bordighera.nuoto@alice.it; facebook: bordighera nuoto» – fa sapere il Bordighera Nuoto.