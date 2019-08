Restyling del Porto Vecchio, il Tar non spaventa. Palazzo Bellevue va avanti

Sanremo. Nuovo vertice questa mattina a Palazzo Bellevue tra i tecnici del Comune e i consulenti della PortodiSanremo Srl per fare il punto sul restyling del Porto Vecchio.

Bocche cucite dai partecipanti al tavolo odierno dove erano presenti il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella. Tuttavia, dalle poche informazioni trapelate a margine dell’incontro, sembrerebbe che i soggetti coinvolti nell’operazione di finanza pubblico privata siano concordi nel procedere con gli step che dovrebbero portare entro la fine dell’anno alla dichiarazione di pubblica utilità per il progetto presentato dal gruppo Lagorio-Azimut e scelto dalla giunta Biancheri come il più corrispondente all’interesse pubblico tra quelli presentati.

Andare avanti, quindi, senza attendere il giudizio di merito che il Tribunale amministrativo regionale è chiamato a emettere tra qualche mese. Una decisione, quella dei giudici genovesi, che non spaventa né l’ente pubblico né i privati, vista anche la mancata accettazione dell’istanza di sospensiva avanzata da Portosole Cnis Spa.

Qualora dovesse essere approvata dal consiglio comunale la pubblica utilità, prima di procedere alla gara europea sarà necessario per l’amministrazione comunale acquisire il parere della Soprintendenza e il via libera dalla conferenza dei servizi in seduta deliberante.

Maggiori dettagli dell’incontro dovrebbero emergere in giornata.