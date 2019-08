Rebus nomine al Casinò, il top manager Marco Sarlo pronto a rientrare in pista?

Sanremo. L’ex assessore al Turismo e top manager del Royal Hotel Marco Sarlo sarebbe pronto a “rientrare in pista” per aiutare il sindaco Alberto Biancheri a chiudere sulla formazione del nuovo consiglio di amministrazione del Casinò Municipale.

E’ questa l’ultima indiscrezione trapelata dai corridoi di Palazzo Bellevue, nelle cui stanze si stanno cercando da due settimane le quadrature politiche per rinnovare il Cda della più importante azienda pubblica della provincia di Imperia.

Sarlo, volto noto della Città dei Fiori e operatore del settore turismo, sarebbe stato contattato in queste ultime ore dal primo cittadino che deve far fronte alle rinunce di Pino Di Meco e dell’ex assessore al Bilancio Paola Cagnacci, i quali hanno deciso di fare un passo indietro proprio quando la loro nomina sembrava cosa fatta. Il manager e consulente (in pensione) del Royal, qualora accettasse l’invito, dovrebbe andare ad affiancare gli altri due esponenti della coalizione Biancheri dati per certi: l’avvocato Adriano Battistotti e l’ex assessore Barbara Biale.