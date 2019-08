Reading, spettacoli itineranti e conferenze-spettacolo da Calvino a Camilleri: a Sanremo torna Soleá

Sanremo. Italo Calvino scriveva che la poesia è “L’arte di far entrare il mare in un bicchiere”. A partire da questa immagine venerdì 6 settembre prenderà il via la terza edizione di Soleá. Il Festival della cultura mediterranea a Sanremo, quest’anno torna per una tre giorni dedicata alla relazione tra il mare e la città, dialogo che proprio Calvino aveva indagato e attraversato in varie forme.