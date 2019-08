Imperia. Ha “rischiato” di portare un pezzo della provincia di Imperia sul podio dei recenti Mondiali di nuoto di Gwangju in Corea del Sud : Stefano Ballo, radici ponentine ha, comunque, stabilito, il primato nazionale nella staffetta 4×200 metri stile libero, con il tempo di 7’04″97.

La staffetta azzurra formata da Ballo e dai compagni Matteo Ciampi, Filippo Megli e Stefano Di Cola , infatti, è arrivato quarta a soli 3” dal terzo posto dietro a potenze come Australia, Russia e Stati Uniti.

«Rimane naturalmente – dice Ballo – l’amaro in bocca di non essere riusciti per un soffio a raggiungere il terzo posto, ma , ho un bellissimo ricordo, anche perché è stata veramente una bella finale, ce la siamo goduta bracciata dopo bracciata, entrando in vasca senza pressioni».

Stefano Ballo vive a Bolzano ed è tesserato per la società Amici del nuoto Vigili del fuoco di Modena ma le sue radici sono imperiesi: il nonno paterno Alfredo è stato giocatore della Rari Nantes Imperia nei primi anni Sessanta e lui stesso ha vissuto a Sanremo fino alla prima elementare.

Subito dopo i Mondiali Ballo ha ottenuto il primo posto nei 200 stile ai campionati italiani di seconda categoria.

«I prossimi impegni? Ci si prepara per gli assoluti italiani a novembre e poi per per gli Europei a dicembre», sottolinea Stefano Ballo. Non lo dice ma il sogno nel cassetto è quello qualificarsi per Tokio 2020. In quel caso anche un po’ di Imperia e (Sanremo) sarebbero rappresentate in vasca alle Olimpiadi.