Sanremo. Domenica scorsa, 25 agosto, quattro atleti del Sanremo Baseball hanno partecipato come componenti della rappresentativa ligure ad un triangolare amichevole organizzato dal Boves sul proprio campo; terza squadra partecipante è stata quella di Vercelli.

I coaches della rappresentativa ligure hanno colto l’occasione per verificare – in vista dei progetti per l’anno prossimo – lo stato degli allenamenti dei vari componenti, che provengono anche dalla Cairese, dall’Albisola e dal Chiavari. Buono il lavoro svolto fino ad ora dai rispettivi clubs di appartenenza e buono anche l’inserimento e la confidenza mostrata dai 14 ragazzini. Il gioco mostrato si è rivelato di buon livello, soprattutto in considerazione del fatto che i ragazzi hanno giocato poche volte insieme e – di conseguenza – hanno avuto poche occasioni per coordinare le azioni. Del Sanremo Baseball erano presenti: Samuele Modena, Giacomo Siri, Tommy Tarassi e Naty Torre.