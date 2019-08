Pugno di ferro contro i vandali a Bordighera, rincarano le multe

Bordighera. Alla luce dei recenti episodi di vandalismo registrati in città negli ultimi mesi, l’amministrazione comunale sta intervenendo sul Regolamento di Polizia Urbana affinchè chiunque si renda responsabile di danneggiamenti al bene comune sia tenuto sia al versamento di una sanzione tra 1.000 e 3.000 euro sia al pagamento di tutte le spese necessarie per la rimessa in ripristino.

Le variazioni al Regolamento saranno presentate nel corso del prossimo consiglio comunale, per la loro discussione ed eventuale approvazione.

«Vogliamo fare tutto il possibile per porre fine a questa preoccupante situazione – dichiara il sindaco Vittorio Ingenito – Gli episodi al Marabutto, le ringhiere divelte della diga foranea, i cassonetti gettati a terra, i vetri rotti… è il momento di dire basta a questi gesti di grave vandalismo, che danneggiano non solo i beni ma anche l’immagine della nostra Città».