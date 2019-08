Prosegue la preparazione dell’Imperia, primo test al campo sportivo di Pontedassio

Imperia. Prosegue la preparazione in vista della stagione 2019-20 della Asd Imperia. In programma diverse amichevoli previste nel mese di agosto.

Questo pomeriggio primo test interno per i neroazzurri suddivisi in due squadre, Imperia A e Imperia B, presso il campo sportivo “Prof. Aicardi” di Pontedassio. In seguito alla partitella interna l’Imperia affronterà Taggia Calcio, Vado e Andora.