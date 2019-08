Prima settimana di agosto: code sull’A10

Ventimiglia. Con il primo week-end di agosto si registra un incremento del traffico sull’A10. Al momento si registrano code e rallentamenti sia in direzione Francia che Italia.

Nel dettaglio tra il Confine di Stato e Ventimiglia, in direzione Italia, si registra 1 km di coda con estensione a causa del traffico intenso. Stessa situazione tra Bordighera e il Confine di Stato, in direzione Francia.

Quattro km di code anche tra Savona e Spotorno a causa di un incidente.