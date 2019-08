Prende il via il Torneo ”open” FIT di singolare maschile e femminile al Tennis Sanremo

Sanremo. Prende il via, domani pomeriggio, 13 agosto sui campi del Tennis Sanremo, in corso Matuzia, il torneo “open” FIT di singolare maschile e femminile.

La fase conclusiva è prevista nel week-end 24-25 agosto. Detentrice del titolo femminile è la giocatrice Federica Gardella ( Sporting Torino class.2.4) che nella finale dello scorso anno superò Claudia Franzé del TC Bari ( class.2.7);.

In campo maschile al 1° posto si piazzò Antonio Campo ( class.2.2 del TC Palermo), finalista Matteo Civarolo class.2.3 del TC Finale. Ingresso libero per il pubblico, per contatti con la segreteria sportiva tel. (0184)661776

(E.Raneri)