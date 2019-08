Premio San Segundin d’Argentu, al Ventimiglia Calcio una targa di riconoscimento per i 110 anni di attività

Ventimiglia. Ieri, durante la consegna del premio San Segundin d’Argentu, il sindaco Gaetano Scullino e l’assessore allo sport Simone Bertolucci hanno ricordato la nascita del Ventimiglia Calcio, avvenuta esattamente 110 anni fa.

Una targa di riconoscimento è stata perciò conferita alla società granata per i suoi tanti anni di attività. «Abbiamo voluto dare un piccolo riconoscimento, nel giorno di San Secondo, per l’opera e la particolare attenzione che il Ventimiglia Calcio ormai da 110 anni svolge a favore dei nostri giovani – afferma il sindaco Scullino – Non solo per l’aspetto dello sport, ma anche per un discorso educativo e sociale. Un piccolo pensiero per quello che hanno fatto fino ad ora, per la storia del Ventimiglia Calcio, che ci ha dato grande soddisfazione, e per tutto quello che continueranno a fare per i giovani».

Il riconoscimento è stato ritirato dal presidente granata Savarino, accompagnato per l’occasione dal suo vice Ricevuto e dal direttore sportivo Veneziano.