Porto Maurizio in festa per la Notte di Bollicine: super ospiti Andrea “Cucchia” Innesto e il chitarrista Braido

Imperia. Non a caso dal 2007 si chiama “Notte di Bollicine“, nome che richiama uno dei più grandi successi di Vasco Rossi: la prima volta della Notte Bianca organizzata dal Civ di Porto Maurizio, era stata, infatti, caratterizzata dal concerto della “Combriccola del Blasco” di Kikko Sauda

Per l’edizione 2019, nella notte di sabato 24 agosto, la Combriccola torna in piazza Mameli location dell’evento e per festeggiare i 20 anni del gruppo ci saranno due super ospiti.

Sul palco al fianco di Kikko & C. saliranno Andrea “Cucchia” Innesto sassofonista di Vasco dal 1985 al 2017 e Andrea Braido “mitico” chitarrista della rockstar di Zocca.

Altra sorpresa sarà la reunion di tutti gli artisti che nei 20 anni di vita hanno fatto parte della band, la Combriccola del Blasco nota in tutta Italia per le cover di Vasco Rossi.