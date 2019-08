Bordighera. Un furgone carico di 500 kg di libri è partito alle 13,30 da piazza Giuseppe Garibaldi, a Bordighera, con destinazione la Moldova. E’ qui, in un liceo e in un’università dove i giovani imparano la lingua italiana, che saranno ospitate le centinaia di libri gettati ieri dalle scuole elementari e medie di via Pelloux per sgombrare alcune aule e salvati dal macero grazie all’intervento del consigliere delegato alla Cultura Marco Farotto, che ha fermato l’operatore ecologico chiamato dalla dirigenza scolastica per portare i libri in discarica.

Caricati sul furgoncino, i libri raggiungeranno il paese dell’est Europa dove ad apprezzarli ci saranno giovani e giovanissimi. I libri saranno infatti molto utili agli studenti del Liceo teorico Dante Alighieri, agli studenti della State University of Moldova (USM) e della Pedagogical State University Ion Creanga (PSUIC): tutti istituti nei quali viene insegnata la lingua italiana.

A suggerire l’idea di portare i libri in Moldova è stato Flavio Gorni.