Pornassio, mobilitazione di soccorsi per un incidente in alta valle Arroscia

Pornassio. Si è alzato in volo anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco da Genova per prestare i soccorsi a un mezzo probabilmente ribaltato in alta valle Arroscia.

Sul posto anche l’ Automedica del 118 e la Croce Bianca di Pornassio oltre ai mezzi dei vigili del fuoco.

Seguiranno aggiornamenti.