Pontedassio, domenica impegnativa per i ragazzi del Rusty Bike Baitieri Costruzioni

Pontedassio. Nei pressi di Pistoia, su strada corrono gli allievi Fordano Alessio, Bianchino Wellington e Anselmi Tommaso del Rusty Bike Baitieri Costruzioni.

«Alla classica di Ortovero ovvero la piccola Roubaix corrono numerosi giovanissimi provenienti da svariate regioni. Impegnati come sempre i nostri giovani bikers che ottengono ottimi risultati.

Nella categoria G3 grintosa come sempre sale sul secondo gradino del podio Ricciardi Elisabetta. Nella stessa categoria Rainisio Cristian con uno splendido 6 posto. Categoria G4 buona prestazione per Fordano Luca. Categoria G5 un ottimo primo posto per Orengo Edoardo, premio grinta per Ferrari Valerio e molto sfortunata Rolando A melie che al comando della gara cade a terra rovinosamente. Buona prestazione anche per il nostro G6 Rainisio Samuele» – fa sapere il Rusty Bike Baitieri Costruzioni.