Taggia. Domenica 28 luglio i giovani atleti del Ponente Gravity Team hanno partecipato all’ultima prova del circuito Superenduro tenutasi all’Abetone (PtT), presso l’Abetone Gravity Park.

Il meteo quest’anno si conferma nemico e propone una giornata di pioggia battente e fango. Federico Ippolito, che deve difendere la prima posizione in campionato, svolge una buona gara e nonostante un piccolo errore nella seconda prova speciale, riesce a chiudere 2° nella categoria Giovanile, confermando la prima posizione nel campionato.

Porta sul podio i colori della maglia anche Mattia Guglielmi che dopo un lungo stop per infortunio, torna in gara agguerritissimo e arriva primo in categoria Giovanile vincendo entrambe le prove speciali.

Buoni risultati anche per gli altri Allievi Andrea Moio 37° e Alessandro Corsaro 43°. Ottima prestazione di Alberto Giovannini che finisce 9° di nella difficilissima categoria Juoniores.