Ceriana. «Il fedele che si definisce deluso, lo è veramente, ma non perché quando c’è la messa le auto non entrano nel sagrato ma, perché lui non può più parcheggiare la sua auto davanti a casa».

Risponde così il sindaco Maurizio Caviglia ad un nostro lettore (autodefinitosi “fedele deluso”) che ieri si era lamentato del fatto che il parcheggio davanti al Santuario di Madonna della Villa non fosse più aperto a tutti.

“Viene celebrata ogni domenica la S.Messa alle ore 17.15 e ogni domenica i fedeli devoti alla Madonna (ogni anno sono sempre di meno purtroppo) sono costretti – scriveva il lettore – grazie all’ordinanza comunale N°1238/19 che impone il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, a dover parcheggiare in mezzo alla strada con conseguente pericolo per loro e per coloro che transitano».

Ma il primo cittadino cerianasco non è d’accordo e puntualizza: «Voglio precisare una cosa, l’ordinanza è stata fatta perché il piazzale della Madonna della Villa era diventato un parcheggio privato, oltre a questo, sono state lasciate pietre e calcinacci provenienti da lavori che, caso strano, nessuno ha eseguito».

Conclude Caviglia: «Non credo che alla Madonna della Costa e alla Madonna della Guardia (due chiese di Sanremo ndr) sia permesso parcheggiare davanti all’entrata. La Madonna della Villa è la chiesa più importante di Ceriana e per questo merita rispetto e cura».